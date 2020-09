Xbox Game Pass per PC: il prezzo raddoppia

Redazione Webnews,

Microsoft annuncia una serie importanti di novità relative a Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento dedicato ai videogamers. Tra le novità, purtroppo per gli utenti, c’è anche una rimodulazione dei prezzi relativi agli abbonamenti per PC, che avverrà a partire da una data ben precisa. Ovvero, a partire dal prossimo 17 settembre, il prezzo dell’abbonamento mensile al servizio Xbox Game Pass su PC raddoppierà: si passa dagli attuali 4,99 $ / 4,99 € a 9,99 $ / 9,99 €.

Come conferma lo stesso account Twitter ufficiale di Microsoft, gli utenti già abbonati continueranno a pagare la stessa tariffa durante il ciclo di fatturazione successiva. Nell’immediato, dunque, gli aumenti colpiranno i nuovi abbonati e solo agli utenti che accedono al servizio Xbox Game Pass da PC. I prezzi degli abbonamenti alla versione console e alla Ultimate, ovvero la sottoscrizione che dà accesso a tutti i servizi targati Microsoft, rimangono al momento inalterati. Sono esclusi dall’aumento, dunque, anche il doppio abbonamento PC e console e la libreria EA Play, che arriverà a novembre.

Xbox Game Pass per PC: cos’è e come funziona

Per chi non conoscesse ancora il servizio, Game Pass per PC consente l’accesso illimitato ad un elenco di giochi in continuo aggiornamento e consente di giocare sin dal primo giorno di lancio con tutti i prodotti Xbox Game Studios per desktop. E non è tutto, perché l’abbonamento dà diritto ad una serie di sconti e promozione esclusive. E non è tutto, perché al momento del lancio di Xbox Series X e S, gli abbonati al Game Pass per PC o all’Ultimate, avranno diritto di accesso gratuito al nuovo EA Play.

Microsoft Xbox All Access

Contestualmente, Microsoft annuncia che il pacchetto Xbox All Access con cui si otterrà la console Xbox e l’abbonamento a Game Pass Ultimate al costo mensile di 35$ o 25$, sarà disponibile entro la fine del 2020 in 12 Paesi, tra i quali però non c’è l’Italia. L’elenco: Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Sud Korea, Svezia, UK, Stati Uniti.

ICYMI: we're going into General Availability next week. wanna take this opportunity to thank everyone who gave us feedback (yes, even the ANGRY ALL CAPS kind) throughout the beta. we couldn't have done it without you guys!!! details: https://t.co/fz9pjE2dva — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020