YouTube Music: nuova funzione per utenti senza abbonamento

Redazione Webnews,

YouTube Music continua il suo processo di crescita dopo l’annuncio da parte di Google che entro la fine dell’anno ci sarà l’addio definitivo a Play Music. Per semplificare i servizi che occupano lo stesso settore, nel quartiere generale di Mountain View è partito un processo di ottimizzazione dell’offerta, che tra gli altri risultati ha portato YouTube Music a raggiungere nelle ultime ore il traguardo dei 500 milioni di download dell’app per dispositivi Android. Quasi a festeggiare questo importante traguardo, il servizio targato Big G sta per ampliare agli utenti free una funzionalità che fino a questo momento era appannaggio esclusivo di chi sottoscriveva un abbonamento.

YouTube Music: ascoltare musica con altoparlanti intelligenti

Si tratta della funzione che consente di trasmettere la musica caricata sul proprio account agli altoparlanti intelligenti, senza costi aggiuntivi. Secondo l’annuncio di Google, insomma, anche gli utenti che hanno un profilo gratuito e non pagano l’abbonamento al servizio, potranno ascoltare la propria musica preferita attraverso altoparlanti compatibili, come ad esempio il Google Nest Mini.

Le limitazioni per gli utenti “free”

Al momento in cui scriviamo, la novità non è ancora disponibile per tutti, ma gli sviluppatori di Google sono al lavoro per il roll out. La conferma arriva dal codice dell’ultima versione dell’app, la 3.83, anche se non ci sono solo buone notizie per gli utenti free. Per non penalizzare troppo chi paga comunque un abbonamento, la funzionalità avrà delle limitazioni: tra le altre, ad esempio, c’è quella di dover creare code di brani durante la trasmissione della musica verso un altoparlante intelligente. Altri dettagli saranno inevitabilmente noti al momento in cui il roll out sarà completato.

A YouTube Music è possibile abbonarsi in tre modi: sottoscrivendo un account Premium da 9,99 euro al mese, un account Family (6 account residenti possono accedere in contemporanea) da 14,99 euro al mese, oppure abbonandosi a YouTube Premium al costo di 11,99 euro.