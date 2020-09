Paramount+ arriva nel 2021: i programmi in catalogo

Redazione Webnews,

Si chiama Paramount+ ed è il nuovo servizio di intrattenimento in streaming che vedrà la luce nel 2021. Inizialmente, la piattaforma sarà raggiungibile solo in Australia, America Latina e Nord Europa, ma gradualmente si propagherà anche nel resto del mondo. In sostanza, si tratta della trasformazione in Paramount+ del servizio CBS All Access, che attualmente è disponibile proprio in USA, Australia e Canada. Il progetto è stato presentato ufficialmente da ViacomCBS, la società che controlla Paramount e anche il canale Paramount Network in Italia.

Le operazioni per la realizzazione del nuovo servizio hanno preso il via a luglio e si concluderanno all’inizio del nuovo anno, con l’offerta che sarà ampliata con un catalogo da ben 30.000 episodi di serie TV, film programmi di intrattenimento e produzioni originali firmate da marchi come BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures etc.

Paramount+: le novità in catalogo

Tra i contenuti già confermati, c’è “The Offer”, ovvero una serie TV di 10 episodi nata dall’esperienza del produttore Albert S. Ruddy durante la realizzazione della trilogia cult di “Il padrino”. Nel catalogo iniziale anche “Lioness”, una serie drammatica/spionaggio basata su un reale programma di addestramento della CIA e prodotta da Paramount Network e 101 Studios. Ci sarà anche una serie ispirata a “Behind the Music” e dal titolo “MTV’s Behind The Music – The Top 40” e che sfrutta l’archivio di MTV degli ultimi 40 anni.

Paramount+ partirà anche con la docu-serie poliziesca “The Real Criminal Minds” basata su eventi reali e sulla serie televisiva della CBS, prodotta da XG Productions in associazione con CBS Television Studios e ABC Signature. Da non perdere anche la nuova serie “The Game”, rifacimento di quella precedente, mentre l’ultimo annuncio fatto è quello relativo al lungometraggio “The Spongebob Movie: Sponge on the run”. Queste produzioni si affiancano a tutti i contenuti già presenti nel catalogo di CBS All Access, come “The Twilight Zone” e le serie dedicate all’universo di Star Trek.

I prezzi di Paramount+

Non si conoscono ancora i prezzi di Paramount+, ma non si dovrebbero discostare da quelli attualmente praticati per CBS All Access: 6 dollari al mese con pubblicità o 10 dollari al mese senza pubblicità.