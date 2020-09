Samsung Galazy Z Flip bianco in Europa?

Redazione Webnews,

Samsung ha da poco annunciato una nuova generazione di Galaxy Z Flip 5G, disponibile nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze. Le novità però non sarebbero finite, perché il colosso sudcoreano avrebbe pensato per l’Europa ad una versione del dispositivo ancora più elegante di colore bianco. L’indiscrezione è del leaker Sudhanshu1414, secondo cui la colorazione pensata per il Vecchio Continente sarebbe denominata Mystic White, proprio sulla falsariga delle altre due versioni. Dalle immagini finite in rete, il pieghevole di Samsung sarebbe quasi totalmente bianco, poiché farebbe eccezione il modulo fotografico.

Un Galazy Z Flip bianco per l”Europa

Quanto alle caratteristiche tecniche, non ci sarebbe alcuna differenza rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 5G lanciato nel mese di luglio scorso. Insomma, sarebbe solo una questione di design e dietro ci sarebbe appunto uno studio di marketing, poiché evidentemente nel Vecchio Continente una colorazione maggiormente tradizionale sembra avere maggior appeal. Non c’è una tempistica ufficiale ancora, ma il nuovo pieghevole Samsung in colore Mystic White dovrebbe sbarcare in Europa a breve.

Samsung Galaxy Z Flip 5G: le caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Z Flip 5G ha un display Samsung Galaxy Z Flip 5G, un processore Qualcomm Snapdragon 855+ con Adreno 640, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Supporta l’utilizzo di due Sim ed è compatibile con le reti mobili fino alle LTE. Il modulo WiFi è di tipo a/b/g/n/ac, mentre il Bluetooth è 5.0. Ci sono, ovviamente, il GPS e il chip NFC, mentre non è supportata la radio FM. La batteria al litio da 3300 mAh non è removibile. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale di Samsung, che fin qui non ha né confermato né smentito la presenza di una terza colorazione del nuovo pieghevole. Le foto finite in Rete, ovviamente, rappresentano un indizio importante e possono essere state rilasciate anche per aumentare l’hype sul prodotto.