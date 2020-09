Gmail: via al restyling, non solo del logo

Redazione Webnews,

Sarà un periodo di importanti cambiamenti per Gmail. Sono già venute fuori indiscrezioni in merito al nuovo logo, ma il restyling dovrebbe essere globale e sulla falsa riga delle innovazioni già introdotte nelle passate settimane. Il logo di Gmail ha subito un ritocco nel 2013, ma negli ultimi 7 anni sono circolati diversi rumors su un cambio più radicale, che in realtà non si è mai verificato. Ebbene, stando a quanto riportato da 9to5Google, dovremmo essere vicini alla svolta. Il portale ha infatti mostrato la prima bozza del nuovo logo di Gmail.

Gmail: il nuovo logo

Il nuovo brand è ancora in costruzione, siamo al livello di uno schizzo, insomma, ma la bozza lascia immaginare quale sarà il risultato finale. Il design non si dovrebbe discostare da quello classico a quattro colori, tipico di ogni prodotto di Big G, ma il logo di Gmail subirà una revisione totale. Non sarà stravolta l’immagine globale di un marchio ormai arcinoto, ma sarà presentato sotto una nuova veste, più moderna e accattivante. Almeno questo è l’obiettivo.

Tutte le novità di Google nel Launch Night

Alla modifica del logo si affiancherà l’introduzione di novità a livello funzionale nella casella di posta elettronica. Si parla di miglioramenti ad ampio raggio, anche se poco altro si sa, visto che già di recente Gmail ha subito modifiche in seguito all’integrazione con altri servizi della galassia Google. Bocche cucite nel quartier generale di Mountain View, ma qualcosa potrebbe trapelare il prossimo 30 settembre, quando è previsto un evento dal titolo “Launch Night”. Alle ore 20:00 in Italia, Google svelerà i nuovi Pixel 5, una nuova Chromecast Ultra con Google TV in tre colorazioni e un nuovo termostato della linea Nest. Le sorprese, però, potrebbero non essere finite.