PS5, foto mostrano la console più grande di sempre

Matteo Tontini,

PS5 viene mostrata da vicino grazie alle foto – via The Verge – della Taiwan National Communications Commission (NCC), che confermano delle dimensioni tutt’altro che ridotte per la console di prossima generazione Sony.

La piattaforma viene esibita in posizione orizzontale, inclusi i cavi e la base rimovibile che la tiene in posizione. Sappiamo che PS5 è la più grande console della storia moderna, quindi supera in dimensioni persino Xbox One (la cui forma è simile a quella di un videoregistratore) e PS3, che non era certo piccola. Sony ha svelato le dimensioni ufficiali durante il suo evento PS5, ma senza specificare che fosse la più grande di sempre.

È chiaro da queste foto che per molti potrebbe non essere semplice collocare una PS5 sotto la TV per motivi di spazio, perché la console (come anche Xbox Series X) sembra essere progettata per stare principalmente in verticale.

Sfortunatamente, le foto non offrono uno sguardo ravvicinato a come si accede esattamente allo slot NVMe su PS5. Sony consente ai possessori di PS5 di espandere lo spazio di archiviazione, ma non sappiamo ancora come funzionerà di preciso. La società giapponese ha inoltre affermato che l’hardware PS5 è personalizzabile in modi che le precedenti generazioni di console PlayStation neppure sognavano, quindi è possibile che almeno un pannello laterale sia rimovibile.

Sony lancerà la console negli Stati Uniti il ​​12 novembre e in Italia il 19 settembre, al prezzo di 499,99 euro. La Digital Edition, senza lettore ottico per i dischi, sarà invece disponibile a 399,99 euro.