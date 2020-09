Matteo Tontini,

PS5 ha finalmente una data d’uscita e un prezzo ufficiale: secondo quanto annunciato da Sony, la console sarà distribuita in Italia a partire dal 19 novembre, e costerà 499 euro nella sua versione standard. Chiunque avesse invece intenzione di risparmiare un po’ potrebbe optare per l’edizione completamente digitale, che verrà 399 euro.

Sebbene in alcuni Paesi (Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud) la console Sony debutterà con una settimana di anticipo, ovvero il 12 novembre, la Cina dovrà aspettare ancora un po’ per distribuire PS5: stando a un post sul blog di PlayStation, “la data di debutto in Cina è ancora da stabilirsi e sarà annunciata in un secondo momento”.

Con la data d’uscita e il prezzo, Sony chiude finalmente il cerchio. Il design di PlayStation 5 era infatti già stato svelato a giugno, sei mesi dopo che Microsoft aveva tolto il sipario da Xbox Series X. La società statunitense ha annunciato la scorsa settimana i prezzi e la data di debutto di Xbox Series X e Xbox Series S: confrontando i costi, PS5 sarà messa sul mercato allo stesso costo di Series X, mentre la Digital Edition verrà 100 euro in più di Series S.

Ora che è stata rivelata la data d’uscita di PS5, i giocatori possono aspettarsi una valanga di titoli in arrivo nei prossimi mesi, oltre a quelli già previsti per il lancio della piattaforma. Sarà interessante scoprire quindi come si comporteranno i giocatori al debutto delle console, ora che la sfida tra Sony e Microsoft si rinnova.