Xbox Series X e Series S, al via i pre-ordini in Italia

Redazione Webnews,

L’attesa è finita, o quasi. A partire da oggi anche in Italia è possibile pre-ordinare le nuove console di casa Microsoft, la potentissima Xbox Series X e la più economica Xbox Series S, entrambe in uscita in tutto il Mondo a partire dal 10 novembre 2020.

Le nuove nuove console possono essere preordinate attraverso il Microsoft Store, ma anche su Amazon, GameStop e altri rivenditori autorizzati a 299 euro per Xbox Series S e a 499 euro per Xbox Series X. Per quanto possibile, considerato che le scorte all’inizio saranno piuttosto limitate, le prime console dovrebbero essere consegnate a casa degli acquirenti proprio il 10 novembre, ma Microsoft ha già messo le mani avanti precisando che potrebbero esserci dei ritardi nelle consegne.

Visto il caos che si è verificato coi preordini di PlayStation 5, se siete intenzionati ad essere tra i primi a portarvi a casa Xbox Series X o Xbox Series S vi suggeriamo di armarvi di tanta pazienza e di sperare in un colpo di fortuna, considerando che a partire da oggi le due console possono essere preordinate in 37 Paesi del Mondo.

Xbox Series X, le specifiche tecniche

CPU : CPU Zen 2 personalizzata 8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT)

: CPU Zen 2 personalizzata 8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) GPU : 12 TERAFLOP, 52 unità di calcolo a 1,825 GHz GPU RDNA 2 personalizzata

: 12 TERAFLOP, 52 unità di calcolo a 1,825 GHz GPU RDNA 2 personalizzata Memoria : Bus GDDR6 a 320 bit da 16 GB

: Bus GDDR6 a 320 bit da 16 GB Larghezza di banda della memoria : 10 GB a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s.

: 10 GB a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s. Archiviazione interna : Unità SSD NVME personalizzata da 1 TB

: Unità SSD NVME personalizzata da 1 TB Memoria espandibile : Il supporto per la scheda di espansione Seagate da 1 TB per Xbox Series X|S corrisponde esattamente allo spazio di archiviazione interna (in vendita separatamente). Supporto per disco rigido esterno USB 3.1 (in vendita separatamente)

: Il supporto per la scheda di espansione Seagate da 1 TB per Xbox Series X|S corrisponde esattamente allo spazio di archiviazione interna (in vendita separatamente). Supporto per disco rigido esterno USB 3.1 (in vendita separatamente) Capacità video : Risoluzione di gioco 4K reale, High Dynamic Range fino a 8K HDR, Unità ottica Blu-ray 4K UHD, Obiettivo prestazionale fino a 120 fps

: Risoluzione di gioco 4K reale, High Dynamic Range fino a 8K HDR, Unità ottica Blu-ray 4K UHD, Obiettivo prestazionale fino a 120 fps Audio : Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos

: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos Porte e connettività : 1 porta HDMI 2.1, 3 porte USB 3.1.

Wireless: 802.11ac Dual Band, Ethernet: 802.3 10/100/1000

: 1 porta HDMI 2.1, 3 porte USB 3.1. Wireless: 802.11ac Dual Band, Ethernet: 802.3 10/100/1000 Dimensioni: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm

Xbox Series X: il contenuto della confezione

All’interno della confezione Xbox Series X troviamo:

la console Xbox Series X

un controller

un cavo Ultra High Speed HDMI

un cavo di alimentazione