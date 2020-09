Android 11 sbarca su Android TV: le novità

Redazione Webnews,

Android 11, sbarcato su mobile qualche settimana fa, si prepara a conquistare anche le Android TV introducendo una serie di novità, a cominciare da una migliore gestione della memoria e una particolare attenzione alla privacy degli utenti.

I possessori di Android TV potranno godere di un maggior supporto ai gamepad che rende ancora più ampia e fluida l’esperienza di gioco, ma anche gli aggiornamenti in modalità silenziosa, decisamente meno fastidiosi di prima, e comandi per l’inattività e tasti per il risveglio del display che possono essere personalizzati dal produttore.

Android 11 sui grandi schermi porta con sé il supporto ad Auto Low Latency Mode e Low Latency Media Decoding, ma anche un nuovo framework per sintonizzatore e aggiornamenti per il supporto ai Media CAS e alle implementazioni HAL di HDMI CEC.

Per avere Android 11 su Android TV, però, bisognerà attendere un po’. La nuova versione del sistema operativo di Google è stata rilasciata agli sviluppatori, che potranno approfittare delle prossime settimane per testare, aggiornare le proprie app e svilupparne di nuova.