Challenge su TikTok: cosa sono e come funzionano

Mirko Nicolino,

Uno degli aspetti più famosi di TikTok è rappresentato dalle cosiddette Challenge, in italiano sfide. Se ne avete sentito parlare ma non avete mai capito di cosa si tratta, in questo articolo vi spiegheremo per filo e per segno perché sono così interessanti per giovani e meno giovani.

TikTok: cos’è e come funziona una Challenge

Le Challenge, come dice la stessa parola, sono delle sfide che vengono lanciate su TikTok e si possono consultare direttamente nella home dell’app tramite la sezione Scopri. Le sfide riguardano diversi temi, tra cui sport, comedy, recitazione, ballo, cucina e tanti altri argomenti.

Come partecipare ad una Challenge

Prendere parte ad una “sfida” è molto semplice e le informazioni vengono fornite già da TikTok nella didascalia presente sotto il titolo della Challenge, che corrisponde sempre ad un #. Per parteciparvi basta cliccare sull’hashtag in questione e seguire la guida riportata. Le indicazioni sono generalmente generiche, ma la cosa è voluta in modo tale che ognuno possa realizzare un video dando la possibilità all’utente di dare sfogo alla propria creatività. Ovviamente, non bisogna poi dimenticare di aggiungere l’hashtag al video per partecipare alla challenge.

Differenze tra Challenge e Trend

Spesso le Challenge vengono confuse con i Trend di TikTok, che però sono un’altra cosa. In che cosa si distinguono? A differenza delle sfide, i trend sono dei video realizzati da alcuni utenti per essere imitati dai suoi follower o comunque in generale dagli altri utenti. I trend possono essere di diverse tipologie:

– coreografie da imitare (un utente crea un balletto più o meno semplice e la sfida è quella di imitarla e condividere la propria perfomance);

– audio da riprodurre (un utente pubblica un video divertente con un audio che può essere riprodotto tramite il lip sync);

– giochi da fare (un utente propone uno scherzo o un gioco invitando i followers a rispondere ai comandi).