Resident Evil Village: avventura da brividi per PS5

Redazione Webnews,

L’universo horror di Capcom è pronto a sbarcare sulle console di prossima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5 con una nuova avventura ancora senza data di uscita. Resident Evil Village, annunciato lo scorso giugno durante l’evento di PS5, catapulterà i giocatori a qualche anno di distanza dalla conclusione del settimo capitolo, Resident Evil 7: Biohazard.

Ethan e Mia Winters si sono lasciati alle spalle l’incubo e stanno conducendo una vita tutto sommato serena quando una vecchia conoscenza, Chris Redfield, torna e dà il via ad una serie di avvenimenti che spingeranno Ethan a cercare una spiegazione per il comportamento malvagio e sconvolgente dell’uomo.

I dettagli di questo nuovo ed atteso capitolo, sviluppato col motore grafico RE Engine come Resident Evil 7: Biohazard, sono ancora piuttosto scarni e anche le prime immagini diffuse rappresentano soltanto un piccolo antipasto. Sappiamo che l’avventura si svolgerà in un misterioso villaggio di un non ben precisato Paese europeo e che i giocatori potranno godere di un’avventura in prima persona, come il capitolo precedente.

Resident Evil Village: per quali piattaforme sarà disponibile?

Il nuovo capitolo di Resident Evil, firmato da Tsuyoshi Kanda e Peter Fabiano, sarà disponibile nel 2021, in data ancora da definire, per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Non è chiaro, al momento, se anche le console della generazione precedente, Xbox One e PlayStation 4, potranno godere di una versione compatibile, così come Nintendo Switch.