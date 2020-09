Amazfit Zepp E sbarca anche in Italia

Redazione Webnews,

A distanza di poche settimane dal suo lancio in Cina, a sorpresa il nuovo smartwatch Amazfit Zepp E è sbarcato anche in Italia senza troppi fronzoli, con caratteristiche da top di gamma e un prezzo accessibile a tutti, anche se un po’ più alto di quello a cui viene proposto attualmente in Cina.

La versione di Amazfit Zepp E sbarcata in queste ore in Italia è quella col quadrante circolare, mentre al momento non si hanno notizie circa l’arrivo di quella col quadrante rettangolare che gli utenti cinesi possono acquistare dalla fine di agosto. In attesa di conferme, quindi, ci concentriamo proprio sull’Amazfit Zepp E disponibile in Italia.

Amazfit Zepp E Circle ha un display AMOLED da 1.28″ (416 x 416 pixel) e una densità di 326 ppi. Sotto la scocca troviamo una batteria da 188 mAh che garantisce fino a 7 giorni di utilizzo come orologio smart e 15 giorni di utilizzo da orologio standard.

Oltre alle funzionalità più classiche che ci si aspetta da uno smartwatch, il nuovo dispositivo di Huami può vantare 11 modalità di monitoraggio sportivo, ma anche il monitoraggio del sonno e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il battito cardiaco e la qualità della propria salute PAI e la pressione.

Come i possessori dei precedenti modelli di smartwatch Amazift sanno benissimo, i grafici e le statistiche possono essere controllati e gestiti tramite l’app ufficiale per iOS e Android, le due piattaforme perfettamente compatibili anche col nuovo Amazfit Zepp E.

E ora veniamo ai prezzi, decisamente accessibili: il nuovo smartwatch è disponibile a partire da 239,00 euro, acquistabile su Amazon con spedizione veloce gratuita inclusa nel prezzo per gli utenti di Amazon Prime.