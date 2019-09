IFA 2019: Huami presenta Amazfit GTS e Stratos 3

Marco Locatelli,

Huami ha presentato a all’IFA 2019 di Berlino i nuovi smartwatch Amazfit GTS e Amazfit Stratos 3 e una nuova tecnologia in arrivo per i futuri smartwatch Amazfit: uno schermo curvo HD.

Amazfit GTS

Il nuovo Amazfit GTS presenta uno schermo da 2.5″ con angoli stondati, un’evoluzione dei precedenti design quadrati di Amazfit. Il vetro curvo 2.5D ha una transizione graduale al corpo in metallo. È disponibile in 6 colori diversi e con una resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Ha un cinturino in silicone vivido, un corpo sottile da 9.4 mm per il massimo comfort e una batteria che può durare fino a 14 giorni.

Il display AMOLED 341 PPI è una delle più alte risoluzioni disponibili sul mercato. I widget di accesso rapido nella schermata frontale del dispositivo sono anche personalizzabili. Nell’interfaccia principale, gli utenti possono personalizzare 7 widget di accesso rapido tra 19 disponibili. Alcune delle funzioni disponibili sono frequenza cardiaca, attività, passi, tempo, calendario, meteo ed eventi.

Amazfit GTS è alimentato dal sensore ottico Bio Tracker di Huami, che consente 24 ore di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca ad alta precisione con dati dettagliati sul cuore e avvisi di rilevamento di valori anomali. Con il sensore di accelerazione a 6 assi, Amazfit GTS diventa il compagno ideale per lo sport e l’allenamento. Viene fornito con 12 diverse modalità sportive tra cui corsa all’aperto, tapis roulant, passeggiate, ciclismo all’esterno/all’interno, addestratore ellittico, piscina/nuoto in mare aperto, alpinismo, trail running, sci ed esercizio fisico.

Amazfit Stratos 3

Amazfit Stratos 3 è uno smartwatch progettato per lo sport. Con un display tondo MIP transflettivo, che è facilmente leggibile anche alla luce diretta del sole per i corridori e gli appassionati di attività all’aperto, 4 pulsanti fisici per un facile utilizzo in condizioni di sudore e cinturino in silicone traspirante.

La sua modalità ultra-resistenza è alimentata da un sistema dual core, che permette all’orologio di passare dalla modalità normale alla modalità ultra-resistenza per portare la durata della batteria a 14 giorni, mantenendo comunque l’accesso al monitoraggio della frequenza cardiaca di 24 ore, notifiche, 11 modalità sportive e altre funzioni importanti.

Con una modalità sportiva regolabile in potenza per attività ad alta resistenza come piste, escursioni e salite, il GPS può tracciare il percorso continuamente per un periodo tra le 35 e le 70 ore. Chip di posizionamento GPS a tre modalità/quattro satelliti per una maggiore velocità e precisione della traiettoria.

Huami ha stretto una partnership con Firstbeat per equipaggiare Amazfit Stratos 3 con funzionalità di analisi degli sport di livello professionale come VO2Max, Exercise Effect (TE), Exercise Load (TD) e Recovery Time Data. Insieme al sensore di frequenza cardiaca Bio-Tracker sviluppato internamente, queste tecnologie rendono Amazfit Stratos 3 un potente smartwatch per atleti e appassionati di sport.

Amazfit X

Sebbene questo prodotto non sarà lanciato fino al 2020, il CEO di Huami Mr. Huang Wang ha presentato quello che sarà l’aspetto del prodotto e alcune specifiche tecniche come lo schermo curvo da 2.07-pollici. Questo nuovo schermo, che è attualmente in fase di test, ha mostrato risultati importanti in laboratorio, come saturazione del colore al 100% NTSC e luminosità dello schermo di 430nite.

Lo schermo con risoluzione HD 326ppi, inoltre, viene fornito con una batteria al litio curva e una schema madre a 3 sezioni per adattarsi al corpo curvo dell’orologio.