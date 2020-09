Amazon annuncia le nuove Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite

Redazione Webnews,

Amazon ha presentato oggi la versione rinnovata di uno dei suoi dispositivi più venduti, la versatile e potente Fire TV Stick, e annunciato anche una versione più economica, Fire TV Stick Lite.

La nuova Fire TV Stick è il 50% più potente della versione precedente, può vantare la tecnologia HDR e il supporto a Dolby Atmos. La risoluzione massima resta 1080p a 60 fps – per 4K continua a valere la versione ad hoc, Fire TV Stick 4K Ultra HD – ma il Wi-Fi dual-band e la doppia antenna assicurano una velocità di streaming ancora più elevata.

Il dispositivo arriva anche con l’immancabile telecomando vocale Alexa che permette di gestire alcune delle funzionalità principali e controllare non solo la Fire TV Stick, ma anche eventuali TV, soundbar e ricevitori A/V collegati.

Al nuovo modello, come dicevamo in apertura, è stato affiancata anche la versione economica Fire TV Stick Lite, proposta a partire da 29,99 euro, accompagnata da un telecomando semplificato e comunque in grado di riprodurre contenuti in Full HD.