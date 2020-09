Rocket League gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Rocket League, il gioco arcade di Psyonix che consente di cimentarsi in partite di calcio con delle super vetture, è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Un nuovo regalo per tutti i giocatori, che potranno mettere le mani su un titolo accattivante e divertente senza sborsare un solo centesimo.

Il gameplay è semplice e immediato: le macchine devono mandare il pallone dentro la porta avversaria più volte possibile durante un periodo limitato di tempo. Tutto è concesso, non ci sono regole. Il titolo getta le sue fondamenta sul comparto multiplayer e gli sviluppatori lo supportano costantemente con eventi e contenuti aggiuntivi. Ecco dunque come scaricare gratis Rocket League per PC.

Come scaricare Rocket League gratis per PC

Per effettuare il download del gioco ci vogliono pochi clic: basta infatti effettuare l’accesso al negozio digitale di Epic con il proprio account (o, eventualmente, farlo dopo essersi registrati). A questo punto non resta che accedere alla pagina del gioco nello store e premere il pulsante Ottieni.

Il gioco viene in questo modo riscattato e diventa proprietà dell’utente per sempre (va a finire nella sua libreria e il giocatore può scegliere se istallarlo immediatamente o in un secondo momento).

Ma le sorprese non finiscono qui: scaricando Rocket League da Epic Games Store entro il 23 ottobre 2020 si riceverà un buono Epic da 10 euro che può essere usato per acquistare giochi idonei e add-on dai 14,99 euro in su. Val la pena sottolineare che il buono sarà spendibile fino alle 8:59 del 1 novembre.