Xbox Series X: i nuovi controller

Mirko Nicolino,

Xbox Series X, la console che sarà in vendita a partire dal 10 novembre 2020 (i preordini sono iniziati il 22 settembre) avrà un controller tutto nuovo. Microsoft ha sottolineato alla presentazione del nuovo dispositivo che sarà “funzionale e comodo per chiunque”. Rispetto alla precedente generazione, insomma, il controller della console nextgen è stato migliorato in ogni suo aspetto, a partire dall’ergonomia, passando poi per la connettività, la condivisione e la latenza.

Il nuovo controller Microsoft ha un design maggiormente affusolato e impugnature più scolpite, anche se alcune parti sono state arrotondate per garantire la presa migliore anche a chi ha le mani piccole. Anche il D-pad ha subito un restyling che ora lo porta a somigliare molto di più a quello dell’Elite Controller e garantisce migliore ergonomia e al contempo accuratezza.

Xbox Series X: caratteristiche del nuovo controller

Il controller della nuova Xbox Series X è compatibile anche con tutti i modelli di Xbox One grazie al protocollo Xbox Wireless Radio, mentre nel caso di PC e dispositivi Android e iOS viene sfruttata la tecnologia Bluetooth Low Energy (BTLE). Il controller è facilmente ricaricabile grazie ad una USB-C e grazie alla tecnologia Dynamic Latency Input (DLI) è stata migliorata la latenza. Passi avanti sono stati fatti anche a livello di sistema per quel che riguarda la connessione tra console e TV tramite HDMI. Un pulsante dedicato consente di catturare screenshot e registrare video senza passare attraverso il menu a schermo.

Nuovo controller Xbox: prezzi e colori

Presente il jack audio da 3,5 mm, il cotroller è compatibile anche con le cuffie dell’attuale generazione. Il dispositivo è stato realizzato in tre colorazioni: Carbon Black (la versione inclusa nella confezione di Xbox Series X), Robot White (presente nella confezione di Xbox Series S) e il nuovo Shock Blue. Il prezzo, in tutti e tre i casi, è di 59,99 dollari. In bundle, al prezzo di 24,99 dollari, viene venduto anche un pacchetto con cavo USB e una batteria ricaricabile.