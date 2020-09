TikTok: gli influencer più seguiti in Italia

Mirko Nicolino,

Tra Challenge e Trend, TikTok sa come tenere vivo l’interesse degli utenti, anche quelli meno giovani. Negli ultimi mesi, l’app di Bytedance ha aumentato notevolmente la sua audience tra le generazioni “meno nuove” e non è un caso che l’influencer più seguito in Italia sia un over 50. Stiamo parlando di Gianluca Vacchi, che ad inizio settembre ha sorpassato in vetta Luciano Spinelli, 20enne di Monza, che è riuscito a tenere il trono a lungo.

TikTok: Vacchi l’influencer italiano più seguito

Fino a marzo 2020, sostanzialmente all’inizio del lockdown, Spinelli era in testa agli influencer più seguiti su TikTok con 7,2 milioni di follower, ma a partire da metà aprile Vacchi comincia la sua scalata inarrestabile superando il milione di follower. Nel giro di due mesi, l’imprenditore supera i due milioni di seguaci, mentre il più seguito si mantiene sostanzialmente stabile. Con una strategia basata principalmente su balletti e POV (Point of View, Punto di Vista con le riprese che partono direttamente da dietro o sopra la testa del protagonista), Vacchi tocca quota 3,8 milioni di follower a giugno. A luglio l’imprenditore fa un altro step raggiungendo quota 4,8 milioni, con Spinelli che avanza di poche decine di migliaia per volta, arrivando nello stesso periodo a quota 7,6 milioni.

Ad agosto, il testa a testa continua con Vacchi che raggiunge quota 5,9 milioni, mentre il “re” temporaneo sale a 7,7 milioni. A settembre il sorpasso con il 53enne bolognese che oggi vanta 8,6 milioni di tiktoker, mentre Spinelli è fermo alla quota di agosto. Sul terzo gradino del podio nella classifica degli influencer italiani su Tiktok, troviamo Arnaldo Mangini, l’attore che somiglia tremendamente a Mr Bean e che vanta 7,6 milioni di seguaci. In top ten ci sono anche LapresaTwins, le gemelle Kessy e Mely, Jessica Brugali, Marco Cellucci, Elisa Maino (@majno), Paky, Faffapix.

La top 10 dei tiktoker italiani più seguiti

1 Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) – 8.6M

2 Luciano Spinelli (@lucianospinelli) – 7.7M

3 Arnaldo Mangini (@arnaldomangini) – 7.6M

4 LapresaTwins (@lapresatwins) – 6.6M

5 Kessy e Mely (@kessyemely) – 5.9M

6 Jessica Brugali (@jessibrugali) – 5.9M

7 Faffapix (@faffapix) – 5.7M

8 Paky (@paky__official) 5.6M

9 Marco Cellucci (@marcocellucci) – 5.5M

10 Elisa Maino (@majno) – 5.4M