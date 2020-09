Xbox app in arrivo su app Store: come funziona

Redazione Webnews,

Manca davvero poco allo sbarco su App Store della nuova app Xbox, che consentirà di giocare su iPhone e iPad i titoli di Xbox One e Xbox Series X – Series S. Precisiamo, non si tratterà di un cloud gaming, ma semplicemente di un remote play. Ovvero? In sostanza, l’app si connette alla nostra console e non ha accesso ad un catalogo “indipendente” come quello di Game Pass cui si accede direttamente tramite il proprio smartphone della Mela. Per poter giocare tramite il proprio dispositivo, occorrerà possedere una console Microsoft e i giochi accessibili devono essere ovviamente installati nella memoria della stessa.

Xbox app: come funziona

Attenzione, però, perché la speranza di poter accedere a Game Pass da Android come avviene attualmente da dispositivi iOS è assolutamente fondata. Rumors in questo senso circolano ormai da tempo e pare che la strada possa essere quella della web app. Lo dimostra Amazon, con il servizio si streaming chiamato Luna, tramite il quale è possibile giocare aprendo semplicemente il browser Safari. Impossibile che Google e Microsoft non stiano pensando a qualcosa in questo senso. Probabile che abbiano in serbo annunci a sorpresa o che abbiano addirittura alternative in cantiere?

Quando sarà scaricabile l’app Xbox

Tornando all’app Xbox, anche se sta superando la fase di test, non è ancora disponibile al download. Non si conosce la data ufficiale di rilascio, ma secondo TestFlight, non dovrebbe volerci ancora molto per il rollout. Quello che si sa, anche grazie ai primi video e agli screen pubblicati in Rete, l’interfaccia presenza un design rinnovato e accattivante.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt — Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020