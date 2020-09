Redazione Webnews,

PlayStation 5, la nuova ed attesissima console di casa Sony, è in dirittura d’arrivo. A partire dal 19 novembre 2020 i fedelissimi di Sony potranno toccare con mano le potenzialità della console di ultima generazione e godere fin da subito di decina di titoli che sfruttano appieno le altissime specifiche, ma anche giocare i giochi per PlayStation 4 grazie alla retrocompatibilità confermata da Sony.

I pre-ordini sono già partiti, ma le scorte sono limitatissime e al momento PlayStation 5 risulta sold out pressoché ovunque, anche se Sony sta facendo di tutto per accelerare la produzione e rendere quante più console disponibili al momento del lancio, così da non spingere gli utenti a rivolgersi alla concorrenza.

PS5 Standard Edition: la scheda tecnica

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz GPU : AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS

: AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS Dimensioni : 390 x 104 x 260 mm

: 390 x 104 x 260 mm Peso : 4,5 kg

: 4,5 kg RAM : 16GB GDDR6

: 16GB GDDR6 Archiviazione : 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw)

: 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw) Drive ottico : Blu-ray 4K

: Blu-ray 4K Uscita video : HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR

: HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Porte : USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

Se le scorte di PlayStation 5 sono limitate, lo stesso non si può dire per gli accessori. Chi ha intenzione di portarsi a casa PS5 e punta lo stesso ad avere un secondo controller o la nuova videocamera HD può anticipare i tempi e lanciarsi nel pre-ordine. È vero, gli accessori non potranno essere utilizzati finché non si avrà a disposizione anche la console, ma iniziare dagli accessori vi permette di diluire un po’ la spesa e farvi trovare pronti non appena riuscirete ad acquistare anche PlayStation 5.

Lo stesso vale per i videogiochi compatibili con PlayStation 5. I titoli più di rilievo sono già in pre-ordine con consegna a partire dal 19 novembre prossimo. Acquistarli ora, e riceverli il giorno dell’uscita, vi permetterà di risparmiare qualcosa e, come per gli accessori, anticipare la spesa che, comunque, avete intenzione di fare.

PlayStation 5: il video della presentazione