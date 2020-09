Google Play Store: malware Joker, infettate 17 app

Matteo Tontini,

Un malware già noto da molti, perché ha causato non pochi problemi in passato, sembrerebbe tornato a scombussolare l’ordine sul Google Play Store: si tratta del così chiamato Joker, una minaccia persistente che ha creato non pochi grattacapi ai possessori di smartphone Android tempo addietro, non una ma ben due volte.

Sono passati alcuni mesi da quando il malware è stato debellato, o almeno così pensavano gli sviluppatori: Joker è infatti tornato per la terza volta, infettando 17 applicazioni che improvvisamente sono diventate pericolose per gli ignari utenti. Le persone, infatti, mettevano in download le app compromesse senza sospettare nulla, mentre il malware rubava loro la lista di contatti, gli SMS, alcune informazioni del dispositivo ed effettuava addirittura sottoscrizioni a vari servizi in autonomia.

Fortunatamente, gli sviluppatori sono intervenuti con tempestività rimuovendo dallo store digitale i software infatti. Di seguito è possibile dare un’occhiata alla lista delle app prese di mira dal malware:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

All Good PDF Scanner

Coloro che hanno scaricato una di queste applicazioni negli ultimi giorni dovrebbero rimuoverla dal proprio dispositivo e sperare che il software malevolo non abbia già rubato dati o effettuato sottoscrizioni non volute.