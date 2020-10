Google Nest Audio ufficiale: prezzo e dettagli

Matteo Tontini,

Google Nest Audio era già stato accidentalmente svelato la settimana scorsa, comparendo in un Walmart, ma ora è ufficiale. La società ha annunciato nelle scorse ore il suo ultimo altoparlante con Assistente Google, che è rivestito in tessuto simile al Nest Mini.

Secondo la società, il nuovo Nest Audio ha un tweeter da 19 mm e un mid-woofer da 75 mm, ciò comporta “un suono più pieno, chiaro e naturale”. A quanto pare, ha anche il 50% in più di bassi e il 75% in più di volume rispetto al suo predecessore. È inoltre possibile combinare due smart speaker Nest Audio per un suono stereo. Sebbene non sia una novità di Nest Audio (gli altoparlanti Google attuali possono fare la stessa cosa), supporta anche l’audio multi-room: all’utente basterà dire “Ok Google, sposta la musica sull’altoparlante della cucina” per continuare ad ascoltare una canzone in un’altra zona della casa.

Google afferma che Nest Audio è composto per il 70% da plastica riciclata. Le sue misure sono: 4,89 pollici di larghezza, 6,89 pollici di altezza e 3,07 pollici di spessore. Quando è attivo, si illuminano quattro pallini al centro dell’altoparlante ed è possibile toccare il lato sinistro per diminuire il volume. C’è un interruttore dedicato al microfono sul retro, utile a disattivarlo per una maggiore privacy. Come gli ultimi Nest Mini, anche Nest Audio integra il chip per il machine learning che permette di eseguire comandi in locale e quindi più velocemente per alcune funzioni.

Il nuovo smart speaker di Google sarà disponibile sullo store ufficiale in cinque colori (di cui solo due disponibili in Italia) dal prossimo 15 ottobre al prezzo di 99 euro. Le prenotazioni hanno già preso il via.