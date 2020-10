Redazione Webnews,

PlayStation 5 è ormai in dirittura d’arrivo e, un po’ come per le nuove console di casa Microsoft, anche gli utenti che puntano ad acquistare la console next-gen di Sony si trovano davanti a due possibilità: la versione standard di PlayStation e la Digital Edition.

Dopo aver visto da vicino la versione classica, oggi ci concentriamo sulla Digital Edition di PlayStation 5, in vendita in Italia a partire dal 19 novembre prossimo al prezzo di 399 euro. Quali sono le differenze tra le due console?

La differenza è solo e soltanto una, ma fondamentale: la Digital Edition di PlayStation 5 è priva di supporto ottico. Non essendo dotata di un lettore Blu-ray 4K Ultra HD, PlayStation 5 Digital Edition potrà sfruttare soltanto i contenuti digitali: non sarà possibile utilizzare la versione fisica dei videogiochi né, ovviamente, riprodurre film su supporto fisico.

La differenza di prezzo tra le due console è importante, 100 euro, ma vista la tanto sbandierata retrocompatibilità coi giochi di PlayStation 4 prima di procedere all’acquisto dovrete guardarvi intorno: quanti sono i giochi fisici che avete acquistato rispetto ai titoli digitali? Siete pronti a dire addio alle versioni fisiche dei titoli? A voi la decisione.

L’altra differenza, minore ma pur sempre esistente, sta nelle dimensioni: PlayStation 5 Digital Edition è più sottile rispetto alla versione standard – 92 mm contro 104 mm – e pesa circa 600 grammi in meno.

PS5 Digital Edition: la scheda tecnica

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz

GPU : AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS

Dimensioni : 390 x 92 x 260 mm

Peso : 3,9 kg

RAM : 16GB GDDR6

Archiviazione : 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw)

Uscita video : HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR

Audio : Tempest 3D AudioTech

Porte : USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

: USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) Audio: Tempest 3D AudioTech

I pre-ordini di PlayStation 5 sono già partiti, ma le scorte sono limitatissime e al momento PlayStation 5 risulta sold out pressoché ovunque, anche se Sony sta facendo di tutto per accelerare la produzione e rendere quante più console disponibili al momento del lancio, così da non spingere gli utenti a rivolgersi alla concorrenza.

PlayStation 5: il video della presentazione