PS5, lo spazio effettivo sull’SSD è solo di 664 GB

Le prime unità di PS5 sono state distribuite a stampa e youtuber, quindi adesso è possibile dare meglio uno sguardo ravvicinato alla piattaforma di nuova generazione Sony. In questo modo, è stato inoltre possibile scoprire lo spazio effettivo sull’SSD della console, che non è molto: a quanto pare, infatti, saranno disponibili solo 664 GB, o meglio GiB (Gibibyte, non si tratta di un sinonimo di Gigabyte).

Per essere precisi, PlayStation 5 ha in totale 825 GB, vale a dire 768 GiB: essendo lo spazio libero effettivo di 664 GiB, significa che soltanto il sistema operativo su cui poggia la piattaforma ne occupa 104. Per un raffronto diretto, Xbox Series X ha un 1 TB, quindi 930 GiB: dal momento che lo spazio libero definitivo è di 802 GiB, vuol dire che il sistema operativo ne occupa 128.

C’è da dire che lo spazio libero non è molto, specie se si considera quanto occupano i giochi istallati sull’SSD. Tra l’altro, i titoli vengono di solito mantenuti sul sistema per mesi, se non per anni, e potrebbero intasarlo con la loro mole: basti pensare a produzioni particolarmente capienti come Call of Duty: Warzone o il prossimo Cyberpunk 2077.

A questo punto non resta che sperare che gli hard disk esterni ufficiali non costino eccessivamente, così da poter liberare in continuazione lo spazio necessario sull’SSD interno di PS5, altrimenti c’è il rischio di occupare lo spazio libero della piattaforma già nei suoi primi mesi di vita. Grazie alle prime unità distribuite, inoltre, è stato appurato che PlayStation 5 è la console più grande di sempre.