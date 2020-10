Windows 10 ti chiederà come intendi usare il PC

Matteo Tontini,

L’utilizzo del computer cambia in base alle proprie esigenze, quindi persone diverse useranno i propri PC in modi diversi. Microsoft questo lo sa bene, ecco perché ha intenzione di aiutare gli utenti a utilizzare Windows 10 a seconda delle loro attività preferite.

Come suggerisce un post sul Windows Insider Blog, una nuova schermata in fase di test permetterà alle persone di decidere la configurazione più idonea per il sistema operativo. Per quanto riguarda i tester, la schermata momentaneamente non va a cambiare la configurazione del loro sistema, ma dallo screenshot riportato qui sotto si può vedere la direzione in cui Microsoft vorrebbe procedere.

Per esempio, nel caso in cui si desiderasse un sistema più adatto ai compiti scolastici, l’opzione Schoolwork (che permette di prendere appunti, scrivere testi e collaborare a progetti con più facilità) potrebbe essere la più appropriata; al contrario, l’opzione Family dovrebbe consentire di configurare subito utenti aggiuntivi per avere un computer utilizzabile da più persone.

I giocatori potrebbero essere invece interessati all’opzione Gaming, che dovrebbe dare più risalto ai videogiochi e alle nuove uscite, mentre chiunque lavori con il computer avrebbe la possibilità di optare per l’opzione Business, più minimal e professionale. Al momento, va ribadito, si tratta di una schermata in fase di test, quindi non è chiaro se e quando sarà integrata in Windows 10 né in che modo andrà a modificare la configurazione.

A proposito del sistema operativo di Microsoft, negli scorsi mesi è stata introdotta una nuova funzione di Windows 10 che consente di eseguire app da uno smartphone Samsung con Android 9 o versione successiva.