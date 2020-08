Windows 10 può eseguire app da telefoni Samsung

Matteo Tontini,

Microsoft sta distribuendo un aggiornamento di Il tuo telefono (Your Phone) di Windows 10 che consente di eseguire app mobile sul desktop, una funzione promessa quando Samsung ha rivelato Galaxy Note 20. In pratica, gli utenti non avranno più la necessità di tirar fuori il proprio telefono per controllare le notifiche su TikTok o per ordinare cibo tramite app, ma potranno farlo direttamente da PC.

Le applicazioni si apriranno in finestre separate per favorire il multitasking e gli utenti potranno aggiungerle al menu Start se lo desidereranno. A ogni modo, come già riferito in precedenza, la funzione non sarà compatibile con ogni dispositivo. Oltre a usare l’ultima versione di Your Phone di Windows 10, sarà necessario essere in possesso di uno smartphone con l’ultimo aggiornamento di Link to Windows, quindi avere un telefono Samsung con Android 9.0 (Pie) o versione successiva.

Inoltre, il computer e il telefono dovranno essere connessi alla stessa rete Wi-Fi, quindi la nuova funzione non potrà essere utilizzata se, per esempio, ci si fosse dimenticati lo smartphone a casa. In ogni caso si tratta di un grande passo in avanti rispetto al semplice mirroring dello schermo dello smartphone: difatti, la funzione consente di non dover gestire tutto da una singola finestra o di dover navigare nel sistema operativo del dispositivo mobile solo per lanciare un’applicazione (si potrà fare comodamente da PC).

A proposito del sistema operativo targato Microsoft, la versione per dispositivi con doppio schermo, Windows 10X, non arriverà prima del 2021 secondo una recente indiscrezione. Il motivo principale del ritardo è da ricercarsi nella pandemia.