Il Signore degli Anelli: Gollum protagonista su PS5

Redazione Webnews,

Il 2021, quando si spera che le scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X riusciranno finalmente a soddisfare l’enorme richiesta, sarà l’anno in cui Il Signore Degli Anelli tornerà a farci compagnia nelle nostre lunghe sessioni videoludiche.

A quattro anni di distanza da La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra, sviluppato da Monolith Productions e distribuito da Warner Bros. Interactive Entertainment, potremmo tornare nella Terra di Mezzo e approfondire un personaggio tanto odiato quanto amato dell’universo di J. R. R. Tolkien: Gollum, la creatura in cui lentamente si trasforma Sméagol dopo aver trovato l’Anello e diventato ossessionato dal suo potere.

Cosa sappiamo de Il Signore degli Anelli: Gollum

Il titolo è stato annunciato nel marzo 2019 dallo studio tedesco Daedalic Entertainment, che ne sta curando lo sviluppo, come un gioco di azione e avventura che prenderà ispirazione dai libri di Tolkien, non dalla saga cinematografica che ne è stata tratta.

Poche le informazioni sulla trama al momento diffuse, ma sappiamo che il nuovo videogioco sarà ambientato negli anni successivi all’acquisizione dell’Anello da parte di Gollum, e quindi prima della comparsa del personaggio ne Il Signore Degli Anelli.

All’avvio del gioco ci troveremo a Barad-dur, una fortezza di Mordor dove Gollum viene tenuto prigioniero contro la sua volontà, ma gli sviluppatori hanno assicurato che saranno molteplici le ambientazioni che saremo chiamati ad esplorare nel corso della nuova avventura.

Come sarà il gameplay de Il Signore degli Anelli: Gollum

Anche in questo caso le informazioni sono un po’ scarne, ma sappiamo con certezza che il titolo prediligerà la modalità stealth, dal momento che le dimensioni di Gollum e la scarsità delle sue abilità non sono compatibili con un approccio più diretto e combattivo.

Ci sarà un albero delle abilità che potremo potenziare e arricchire nel corso dell’avventura e verrà esplorato in modo approfondito il conflitto interiore con l’alter-ego di Gollum, Smeagol.

Per quali piattaforme sarà disponibile Il Signore degli Anelli: Gollum

Non abbiamo ancora una data di uscita per Il Signore degli Anelli: Gollum, ma l’elenco delle piattaforme per cui sarà disponibile è stato già ufficializzato: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.