Facebook Messenger, nuovi logo e design

Matteo Tontini,

Facebook Messenger si sta evolvendo: è infatti in arrivo una versione rinnovata dell’app, che ha un logo più vivace e un nuovo colore predefinito delle chat, temi aggiuntivi e reaction personalizzate.

La società ha così scritto in un post sul blog:

Il nuovo look riflette un passaggio al futuro della messaggistica: un modo più dinamico, divertente e integrato per intrattenersi con le proprie persone preferite.

Un trailer che promuove il restyling si concentra su alcune funzioni recenti, tra cui Watch Together e la dark mode, approdate su Messenger lo scorso anno. La clip punta inoltre i riflettori sulla chat trasversale con gli utenti di Instagram, che sarà disponibile a breve negli Stati Uniti.

Stan Chudnovsky, vice presidente di Messenger, ha scritto:

Messenger è anche alla base delle conversazioni all’interno di Portal, e presto di Oculus, così potrai stare con le tue persone preferite ovunque tu sia.

Ci sono altre funzionalità in arrivo, come gli adesivi per i selfie e una modalità che cancella automaticamente i messaggi quando si abbandona una chat o dopo che sono stati visualizzati. Facebook Messenger supporterà anche effetti AR di terze parti a partire dal prossimo anno. A proposito dell’azienda capitanata da Mark Zuckerberg, di recente è emerso che se l’UE continuerà ad impedire il trasferimento di dati negli USA, Facebook e Instagram abbandoneranno l’Europa e saluteranno qualcosa come 400 milioni di utenti.