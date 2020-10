Assassin’s Creed Valhalla, nuovo video e requisiti PC

Massimo Reina,

A poche settimane dall’uscita di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft annuncia i requisiti di sistema per l’edizione PC e rilascia un nuovo video sul gioco. Nello specifico il trailer mostra alcune sequenze cinematiche alternate ad altre di gameplay, dove vengono mostrate alcune delle caratteristiche che verranno introdotte in questo capitolo, come un rinnovato sistema di combattimento e la gestione del proprio insediamento.

Ambientato all’epoca dei vichinghi, in Assassin’s Creed Valhalla i giocatori avranno la possibilità di giocare nei panni di Eivor, un leggendario saccheggiatore vichingo, in un misterioso open world ambientato durante i brutali Secoli Bui dell’Inghilterra. I giocatori potranno sfruttare nuove funzionalità, come i raid e il dual wielding.

Il gioco uscirà in tutto il mondo il 10 novembre 2020 su tutte le principali piattaforme, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, e Stadia. Assassin’s Creed Valhalla sarà anche disponibile su Amazon Luna quando verrà lanciato il canale Ubisoft.

I requisiti di sistema

Requisiti Minimi – Low preset 1080p 30 FPS

• Processore (AMD / INTEL): Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / i5-4460 – 3.2 Ghz

• RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

• GPU: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GB

• Spazio: 50 GB HDD (SSD Recommended)

• OS: Windows 10 (64-bit only)

• DirectX Version: DirectX 12

• Note Extra: Richiesta GPU con supporto a DirectX 12

Requisiti Consigliati – High preset 1080p 30 FPS

• Processore (AMD / INTEL): Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / i7-4790 – 3.6 Ghz

• RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

• GPU: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GB

• Spazio: SSD (50 GB)

• OS: Windows 10 (64-bit only)

• DirectX Version: DirectX 12

• Note Extra: Richiesta GPU con supporto a DirectX 12

Requisiti Consigliati – High preset 1080p 60 FPS

• Processore (AMD / INTEL): Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / i7-6700 – 3.4 Ghz

• RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

• GPU: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

• Spazio: SSD (50 GB)

• OS: Windows 10 (64-bit only)

• DirectX Version: DirectX 12

• Note Extra: Richiesta GPU con supporto a DirectX 12

Requisiti per 2K – Very High preset 1440p 60 FPS

• Processore (AMD / INTEL): Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz / i7 – 8700K – 3.7 Ghz

• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

• GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB

• Spazio: SSD (50 GB)

• OS: Windows 10 (64-bit only)

• DirectX Version: DirectX 12

• Note Extra: Richiesta GPU con supporto a DirectX 12

Requisiti per 4K – Ultra High preset 2160p (4K) 30 FPS

• Processore (AMD / INTEL): Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz / i7 – 9700K – 3.6 Ghz

• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)

• GPU: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 – 8GB

• Spazio: SSD (50 GB)

• OS: Windows 10 (64-bit only)

• DirectX Version: DirectX 12

• Note Extra: Richiesta GPU con supporto a DirectX 12