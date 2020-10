Assassin’s Creed Valhalla, i Vichinghi su Xbox Series X

Matteo Tontini,

Uno degli aspetti più appaganti della serie Assassin’s Creed è il continuo cambio di ambientazione, che dà la sensazione di trovarsi ogni volta davanti a un gioco fresco e nuovo di zecca. E così, Assassin’s Creed Valhalla porta i giocatori nell’era dei Vichinghi, valorosi uomini del Nord conosciuti per il loro talento nella navigazione e nel combattimento. Il nuovo capitolo debutterà anche su Xbox Series X, oltre che su PS5, PS4, Xbox One, PC e Stadia, e consentirà ai giocatori di assaltare, conquistare e combattere per la gloria in un nuovo territorio, tanto brutale quanto misterioso.

Di cosa parla il nuovo Assassin’s Creed

Chiunque abbia visto e amato la serie TV Vikings si sentirà un po’ a casa giocando Assassin’s Creed Valhalla: il titolo Ubisoft permetterà di vestire i panni di Eivor, un norreno (ma il sesso del personaggio si potrà scegliere) in grado di impugnare due asce, spade e persino scudi contemporaneamente, facendo rivivere agli utenti le grandi battaglie del suo popolo e la conquista del Mare del Nord. A ogni modo, imbracciare le armi non sarà l’unico modo per ottenere ciò che si desidera: sarà importante anche essere diplomatici, perché quasi ogni decisione che verrà presa nel gioco avrà degli effetti permanenti sull’intero scenario. Di conseguenza, ogni scelta nei dialoghi, strategia di combattimento o alleanza politica potrebbe alterare l’avventura.

Non mancheranno chiaramente i grandi assalti dei Vichinghi, a piedi o a bordo delle potenti navi da guerra per invadere i territori nemici e saccheggiarli, con la speranza di trovare preziose risorse. Il mondo sarà come al solito ampiamente esplorabile e uno degli aspetti fondamentali sarà il reclutamento di nuovi membri per espandere il proprio clan, così da riuscire a estendere il dominio su nuovi territori dell’Inghilterra. Sarà peraltro possibile sfruttare un sistema di world-building per personalizzare e potenziare l’accampamento con nuovi edifici, quali fucine, botteghe di tatuatori e caserme, un aspetto che andrà a diversificare il già ottimo gameplay.

Dove acquistare Assassin’s Creed Valhalla

Prenotando Assassin’s Creed Valhalla per Xbox Series X, si potrà espandere la propria esperienza di gioco con il Season Pass. In attesa della versione per la nuova console Microsoft, è possibile prenotarlo per Xbox One qui sotto.

Il titolo può essere inoltre prenotato dal sito ufficiale di Ubisoft in ben 4 diverse edizioni:

Standard Edition 59,99€ (solo digitale)

Gold Edition 99,99€ (solo digitale)

Ultimate Edition 119,99€ 109,99€ (-8% | solo digitale)

Collector Edition 199,99€ (solo fisica)