Xbox One, introdotta la dashboard di Xbox Series X

Matteo Tontini,

Xbox Series X potrà essere trovata sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo mese, ma la nuova dashboard può già essere sperimentata su Xbox One. Nel mese di agosto Microsoft ha rivelato l’interfaccia utente rinnovata, che andrà a unificare i vari modelli di Xbox, app e PC, e ora permette agli utenti di sperimentarla grazie al nuovo aggiornamento di Xbox One.

Sull’attuale console ammiraglia della società americana è così possibile notare l’aspetto rinnovato, con le varie icone che adesso hanno gli angoli smussati. La modifica più grande risiede nello store digitale, più veloce e facile da usare; inoltre, consente agli utenti di disattivare i video con riproduzione automatica, a volte un tantino fastidiosi. Un altro dei cambiamenti più evidenti è la nuova casella dedicata alle notifiche, ma ci sono anche altre novità come una nuova organizzazione delle tile, la possibilità di installare diversi temi, il supporto a nuove lingue e tanti altri piccoli elementi che migliorano l’esperienza d’uso.

Con la New Xbox Experience, insomma, l’intenzione dell’azienda è quella di dare una certa continuità agli utenti che utilizzano console, computer e applicazioni dedicate. Come molti ormai sapranno, infatti, le piattaforme di attuale generazione continueranno a essere supportate ancora per un paio di anni, quindi la mossa del colosso di Redmond serve per andare incontro a tutti coloro che non sono ancora pronti a effettuare il passaggio alle nuove console.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a un video che illustra sommariamente la nuova dashboard da oggi disponibile per tutti i giocatori.