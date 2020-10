Come cambiare nome su Fortnite: la guida

Mirko Nicolino,

Chi gioca per tanto tempo a Fortnite potrebbe decidere un giorno di cambiare il proprio “nome di battaglia”. Non capita spesso, attenzione, perché chi ha accumulato esperienza e un certo rango all’interno del videogame, può far valere la sua nomea anche solo con il nickname. Eppure, c’è chi dopo un po’ di tempo decide di cambiare il nome associato all’account, magari per iniziare una nuova vita virtuale all’interno di Fortnite e sorprendere qualche acerrimo avversario.

Come cambiare nome su Fortnite in due minuti

La procedura per cambiare nickname su Fortnite è identica indipendentemente dalla piattaforma dalla quale ci si collega, ovvero PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e smartphone. Per prima cosa bisogna andare sul sito ufficiale di Epic Games e cliccare in alto a destra su Accedi. A questo punto, bisogna inserire le credenziali dell’account Epic Games ed effettuare l’accesso. Nella nuova schermata che si apre, bisogna ora fare click sul nome associato all’account e scegliere appunto Account. Sotto la voce Nome visualizzato, clicchiamo sul nome attuale e modifichiamolo inserendo quello scelto. Dopo aver confermato una seconda volta il nome inserito, basta confermare l’operazione con Salva modifiche.

Con questa procedura, dunque, viene modificato il nickname che viene visualizzato all’interno di Fortnite, il nome di battaglia insomma. Il procedimento, come avete potuto notare, è molto semplice e richiede al massimo un paio di minuti. Una volta terminato, non resta che avviare il gioco sulla nostra console, su computer o dispositivo mobile per verificare la presenza del nome nuovo di pacca.