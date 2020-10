Oddworld: Soulstorm, il buffo Abe sbarca su PlayStation 5

Massimo Reina,

Il simpatico e iconico Abe è pronto a sbarcare su PlayStation 5 con una nuova avventura ancora senza data di uscita. Oddworld: Soulstorm è una reinterpretazione di Abe’s Exoddus, ma con uno sviluppo della trama diversa e un gran numero di novità tecnologiche e di design.

La storia riparte da dove finiva New ‘N’ Tasty e tutto ruoterà attorno alla cosiddetta bibita Soulstorm, una pericolosa bevanda energetica che condiziona la mente di chi la consuma che diventa il bersaglio primario dell’insurrezione avviata dal nostro improbabile eroe.

La nuova avventura di Abe si svolgerà in un mondo 2.9D, e se l’obiettivo è ancora una volta quello di condurre quanti più Mudokon alla fine di ogni livello, stavolta è anche possibile difendersi. A differenza degli altri capitoli della serie, infatti, ci si troverà spesso a sparare oltre che a risolvere enigmi ambientali.

Nel gioco è presente per la prima volta un sistema di oggetti e di crafting attraverso il quale utilizzare delle risorse recuperate in giro per ottenere degli elementi nuovi e utili per superare determinati ostacoli. Il tutto all’interno di un contesto platform molto evocativo, ma al contempo brutale nella sua essenza.

Quando sarà disponibile Oddworld: Soulstorm?

Il nuovo capitolo di Oddworld, che fungerà anche da reboot della saga, sembra confermare l’intenzione dello sviluppatore di recuperare le atmosfere dei classici del passato, aggiungendovi elementi nuovi per rendere l’esperienza più attuale e divertente. Il gioco sarà disponibile nel 2021, in data ancora da definire, per PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.