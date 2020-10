God of War: Ragnarök, l’epica avventura per PS5

Redazione Webnews,

L’attesa sta per finire. O quasi. A tre anni dall’uscita di quel capolavoro di God of War in esclusiva per PlayStation 4, Kratos e suo figlio Atreus si preparano a tornare con una nuova avventura targata Santa Monica Studio e in arrivo anche in questo caso in esclusiva Sony, per la nuova PlayStation 5 ovviamente: God of War: Ragnarök.

Il nuovo titolo della serie di God of War non ha ancora una data di uscita. È stato anticipato da un tema dinamica per PS4 nell’aprile 2019 – ma chi ha terminato il nuovo God of War sapeva già che un sequel sarebbe arrivato – ma l’ufficialità da parte di Sony è arrivata durante l’evento PS5 lo scorso 16 settembre.

God of War: Ragnarök. Cosa sappiamo della trama?

Poco. Molto poco. Non abbiamo neanche la certezza che God of War: Ragnarök sia il nome ufficiale del videogioco, dal momento che Sony ha sempre parlato di un nuovo God of War senza fornire ulteriori specifiche. Sappiamo, però, sia dal finale del capitolo precedente che dal già citato tema dinamico per PS4, che il Ragnarök sta arrivando. E questo ci basta per ipotizzare che al centro della trama del nuovo capitolo ci sarà proprio la battaglia finale tra le potenze della luce e dell’ordine e quelle delle tenebre e del caos che porterà alla distruzione del Mondo e la sua rigenerazione, come narrato dalla mitologia norrena.

Come si inseriranno Kratos e Atreus in questo quadro? Ancora tutto da capire.

Quando uscirà God of War: Ragnarök?

Sony non si è ancora sbilanciata sull’uscita di God of War: Ragnarök. Al momento sappiamo soltanto che il titolo arriverà nel 2021, ma neanche il periodo in cui possiamo attenderci la nuova avventura è ipotizzabile, così come non sappiamo se la pandemia di COVID-19 in corso abbia rallentato un po’ la lavorazione.