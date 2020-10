Hogwarts Legacy: magica avventura per PS5

Redazione Webnews,

PlayStation 5 è ormai in dirittura d’arrivo e tra i titoli sicuramente più attesi – e che purtroppo resteranno attesi ancora a lungo – ce n’è uno che ha già fatto venire l’acquolina in bocca ai milioni di fan della saga di Harry Potter e del suo vasto universo magico: Hogwarts Legacy.

Svelato ufficialmente nel settembre scorso durante l’evento di PlayStation 5, Hogwarts Legacy è un videogioco action RPG sviluppato da Avalanche Software e pubblicato Portkey Games, società di Warner Bros. Interactive Entertainment finalizzata proprio alla creazione di videogiochi ambientati nel Wizarding World, il magico mondo creato da J. K. Rowling in cui non è ambientata soltanto sull’avventura di Harry Potter, ma anche la serie di Fantastic Beasts, Animali fantastici in Italia.

Hogwarts Legacy. Cosa sappiamo sulla trama?

Le informazioni che abbiamo su Hogwarts Legacy sono ancora piuttosto scarne. Il titolo sarà ambientato nel 1800 e seguirà le avventure di uno studente di Hogwarts, a partire dal suo arrivo nella famosa scuola di magia. Proprio come già visto in Harry Potter, il giocatore dovrà scegliere la Casata di Hogwarts di cui far parte, seguire le lezioni e affrontare una serie di avventure che lo porteranno ad apprendere, man mano che il gioco andrà avanti, nuove abilità e nuovi incantesimi.

Hogwarts Legacy avrà un mondo aperto da esplorare che non si limiterà soltanto alla scuola di Hogwarts, ma andrà a toccare luoghi che i fan di Harry Potter conoscono bene, dalla Foresta Proibita al villaggio di Hogsmeade. Sarà presente anche un sistema morale che muterà a seconda delle scelte che faranno i giocatori.

Hogwarts Legacy. Per quali piattaforme sarà disponibile?

Hogwarts Legacy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox One X e PC.

Quando arriverà Hogwarts Legacy?

Questo è un altro mistero. Avalanche Software e Portkey Games hanno al momento confermato l’uscita del videogioco per il 2021, ma il periodo in cui Hogwarts Legacy sarà rilasciato è ancora tutto da vedere. Amazon permette già di pre-ordinare il titolo, ma come data indicativa di rilascio suggerisce il 31 dicembre 2021.

Difficile sapere al momento, considerata anche la pandemia di COVID-19 in corso che potrebbe aver rallentato la lavorazione, se riusciremo molto prima a mettere le mani su questa avventura che, almeno sulla carta, ha tutte le caratteristiche per diventare una delle più amate per le console di nuove generazione.