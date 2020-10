Xiaomi annuncia la tecnologia di ricarica wireless a 80W

Redazione Webnews,

Ricaricare uno smartphone da 0 a 100 in 19 minuti e senza la necessità di cavetti? A brevissimo si potrà fare, almeno con gli smartphone di Xiaomi. L’azienda cinese, già riuscita ad ottenere la ricarica a 120W col classico cavetto per i suoi dispositivi, ha annunciato in queste ore la tecnologia di ricarica wireless a 80W.

La tecnologia evolve rapidamente, ma sul fronte delle batterie per i nostri dispositivi gli unici passi da gigante che sono stati fatti riguardano l’ottimizzazione dell’efficienza delle stesse e velocizzare i processi di ricarica. La nuova sfida, da qualche anno a questa parte, era rappresentata dalla ricarica wireless che ci permette di dire addio ai cavetti e Xiaomi, tra le aziende che per prime ha adottato la nuova tecnologia, è riuscita ad alzare un po’ l’asticella.

A pochi mesi dall’introduzione della ricarica wireless a 40W prima e a 50W poco dopo grazie al nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra, in queste ore l’azienda ha annunciato di aver quasi raddoppiato quella possibilità: la nuova versione del Mi 10 Pro supporta infatti la ricarica wireless a 80W che permette di ricaricare completamente la batteria da 4.000 mAh del dispositivo in appena 19 minuti.

Non è chiaro, al momento, quando la tecnologia sarà disponibile al pubblico né come l’azienda cinese intende affrontare il problema del potenziale riscaldamento della batteria – e quindi del dispositivo – senza incappare in pericolosi rigonfiamenti della stessa, come accaduto in passato con dispositivi di casa Google o Samsung.