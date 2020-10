Assistente Google, interfaccia rinnovata su smart display

Matteo Tontini,

Gli smart display con Assistente Google stanno ricevendo un significativo aggiornamento all’aspetto e inerente alle funzionalità del software. A partire da questa settimana, dispositivi come Nest Hub e quelli realizzati da aziende di terze parti offriranno una nuova nuova esperienza nella schermata iniziale: la Dark Mode e la possibilità di consultare gli eventi del calendario da più di un account Google.

Il cambiamento più sostanziale risiede tuttavia nella Home, progettata per fornire informazioni contestuali a seconda delle abitudini dell’utente e dell’ora del giorno. Invece dell’infinito elenco orizzontale a scorrimento, Google ora divide le informazioni in cinque sezioni distinte: Your Day, Home Control, Media, Communicate e Discover – accessibili dalle schede nella parte superiore dello schermo.

La tab Your Day cambierà il titolo a seconda di quando la si controlla (per esempio Your Morning, Your Afternoon, Your Evening e così via) e presenterà varie informazioni che Google ritiene importanti per l’utente in quel momento. Ciò può includere riquadri toccabili per la riproduzione di musica, notiziari, controllo di dispositivi domestici specifici e così via. Google afferma che i riquadri visualizzati su ogni schermo hanno dimensioni dinamiche a seconda della loro importanza.

La tab Home Control darà la possibilità di vedere cosa viene riprodotto da Assistente Google su altri smart speaker e display in casa, così da poterli controllare. Ogni dispositivo ha una propria scheda dedicata.

La tab Media darà accesso a controlli per la musica, video in streaming, film, podcast, eccetera. Non solo sul dispositivo che si sta utilizzando, ma anche su tutti gli altri presenti in casa. Infine la tab Communicate offrirà, molto semplicemente, l’interfaccia di chiamate di Google Duo; e la tab Discover suggerirà articoli, video e servizi.