Call of Duty: Black Ops Cold War, guerra su Xbox Series X

Tra i grandi tripla A sulla nuova Xbox ci sarà Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo ambizioso sparatutto di Activision che non a caso ha affidato lo sviluppo del progetto a ben tre squadre contemporaneamente, ovverosia Treyarch, Raven Software e Beenox.

In questo episodio il publisher sembra voler puntare molto sulla campagna singolo giocatore, proponendone una più corposa e avvincente rispetto agli ultimi capitoli. Ovviamente senza trascurare le classiche modalità multigiocatore online, come le operazioni segrete, l’esperienza free-to-play Warzone, o quella Zombi.

L’avventura di Cold War inizia nel 1981, ed è strutturata attorno ad eventi storici realmente accaduti, ridotti e rielaborati in parte per supportare l’azione del gioco e uno storytelling criptico e ricco di colpi di scena, in scenari celebri come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora.

Una campagna ricca di contenuti

Tutta l’azione sarà corroborata da una regia cinematografica e da un comparto tecnico a dir poco sontuoso. Ma al di là della grafica davvero mozzafiato, il gioco offrirà anche diverse novità in termini di giocabilità, come il bullet time in corrispondenza dei tiri con fucile di precisione, o le finisher differenti da distanza ravvicinata.

In determinate circostanze si potrà perfino usare un nemico come scudo e lanciarlo poi verso i suoi compagni con una granata addosso o semplicemente per distrarli e approfittare del momento di confusione per trovare un riparo sicuro. Da questo punto di vista la mappa, al pari della struttura della campagna, dovrebbe garantire una discreta varietà.

In questa maniera verrà offerta al giocatore la possibilità di adottare approcci multipli durante l’azione o per il completamento di più obiettivi, come rubare informazioni top secret, sabotare postazioni nemiche o avvelenare agenti di alto grado.

Call of Duty: Black Ops Cold War, la data di rilascio

Call of Duty: Black Ops Cold War ha tutte le potenzialità per diventare uno dei capitoli più interessanti dell’intera saga, nonché uno dei giochi di punta disponibili sulla nuova console Microsoft. Ricordiamo che lo sparatutto di Activision sarà disponibile a partire dal 13 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.