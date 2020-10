Instagram rivede le politiche sui nudi femminili

Matteo Tontini,

Instagram sta cambiando le sue politiche sui nudi femminili. Secondo quanto riportato da The Guardian, a partire da questa settimana sia il gigante delle foto che Facebook consentiranno la pubblicazione di “contenuti in cui donne stanno prendendo a coppa, abbracciando o coprendo il seno”.

Un cambiamento che arriva dopo che le comunità nere, plus-size e altre minoranze hanno accusato la piattaforma di applicare in modo discriminatorio le sue regole sulla nudità a donne non bianche. Ad agosto, Instagram ha ripetutamente cancellato una serie di foto di Nyome Nicholas-Williams che mostravano la modella nera plus-size con le braccia sul seno nudo. Nicholas-Williams ha affermato di essere stata censurata da un social che tuttavia permette a foto simili di donne bianche e magre di rimanere online. La modella ha dichiarato:

Ogni giorno su Instagram si possono trovare milioni di foto di donne bianche molto magre e nude. Ma una donna grassa di colore che celebra il suo corpo viene bannata? È stato scioccante per me. Mi sento come se fossi stata messa a tacere.

Altre creatrici di contenuti nere e plus-size hanno dichiarato che Instagram ha fatto lo stesso con le loro foto, e le proteste hanno dato vita a un’ondata di attivismo online al grido dell’hashtag #IWantToSeeNyome.

Instagram ha dichiarato a The Guardian di aver commesso un errore cancellando le suddette foto, precisamente perché la politica sui nudi non veniva applicata correttamente. La società continuerà tuttavia a censurare gli scatti che mostrano una donna che si stringe il seno cambiando la sua forma, così come gli utenti di età inferiore ai 13 anni.

Non è la prima volta che la piattaforma incentrata sulle foto viene criticata per discriminazione. Qualche mese fa, Instagram avrebbe cancellato scatti di donne in carne, finendo allo stesso modo al centro di critiche.