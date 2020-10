Insta360 lancia la nuova Insta360 ONE X2

Redazione Webnews,

La famiglia delle action cam di Insta360 si arricchisce oggi di un nuovo prodotto. Dopo la Insta360 ONE R e la Insta360 ONE X, la società cinese ha annunciato oggi la potente e compatta Insta360 ONE X2, versione potenziata dell’action cam rilasciata lo scorso anno.

Esteticamente simile alla Insta360 ONE X, la nuovissima Insta360 ONE X2 è dotata di un piccolo schermo touchscreeen ad alta definizione che ci permette finalmente di avere un’anteprima dei nostri scatti a 360 gradi, come mai prima d’ora. La capiente batteria da 1.630 mAh assicura fino a 80 minuti di ripresa con una sola carica e il grado di protezione IPX8 rende la nuova Insta360 ONE X2 perfetta in ogni ambiente, anche in acqua fino a 10 metri senza la necessità di un case aggiuntivo.

Insta360 ONE X2, dotata di uno stabilizzatore più potente del modello precedente, ci permette di effettuare riprese video a 360 gradi fino a 5.7K, mentre la funzionalità InstaPano ci fa scattare stupende panoramica con un solo click. MultiView, invece, è la funzionalità pensata per i vloggers.

Una delle novità principali introdotte con Insta360 ONE X2 è il sistema di intelligenza artificiale che ci fornisce tutto il supporto necessario non soltanto in fase di ripresa – possiamo decidere di seguire un soggetto specifico e non doverci preoccupare di nulla – ma anche e soprattutto in fase di editing grazie all’app Shot Lab che assicura una facilità di utilizzo senza precedenti, con template predefiniti e tecniche di montaggio pre-impostate adatte anche per gli utenti meno esperti.

Insta360 ONE X2: la scheda tecnica

Apertura : F2.0

: F2.0 Equivalente a una lunghezza focale da 35mm : 7.2mm

: 7.2mm EV : ±4EV

: ±4EV ISO : Auto, 100-3200

: Auto, 100-3200 WB : Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K

: Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K Risoluzione Foto : 360°: 6080 x 3040 (2:1) Pano: 4320 × 1440 (3:1)

: 360°: 6080 x 3040 (2:1) Pano: 4320 × 1440 (3:1) Risoluzione Video : 360 ([email protected], 25fps, 24fps, [email protected], 30fps e [email protected]

: 360 ([email protected], 25fps, 24fps, [email protected], 30fps e [email protected] Formato Video : Steady Cam: MP4 360: INSV

: Steady Cam: MP4 360: INSV Modalità Foto : Standard, HDR, Burst, Interval, Scatto Notturno, PureShot, InstaPano

: Standard, HDR, Burst, Interval, Scatto Notturno, PureShot, InstaPano Modalità Video : Standard, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Steady Cam

: Standard, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Steady Cam Giroscopio : Giroscopio da 6 assi

: Giroscopio da 6 assi Batteria: 1630mAh. Tempo di ricarica 85 minuti

Insta360 ONE X2 è distribuita in Italia da Nital, e può essere acquistata a partire da oggi da 489,99 euro per la versione standalone. Il Corredo Definitivo è in vendita a 669,95 euro ed include:

Insta360 ONE X2

ONE X2 Selfie Stick

Scheda MicroSD da 32GB

1 Accessorio Bullet Time

Copriobiettivi

Batteria

Hub di ricarica rapida

Copriobiettivo