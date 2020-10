PS5, tutti i giochi inclusi nella PS Plus Collection

Redazione Webnews,

PlayStation 5 è ormai in dirittura d’arrivo e oggi Sony ha svelato tutti i dettagli sul funzionamento di PlayStation Plus Collection, il servizio aggiuntivo legato all’abbonamento a PlayStation Plus che darà ai possessori della nuova console l’accesso ad una serie di titoli per PlayStation 4.

La selezione è davvero ricca e include alcuni dei videogiochi per PlayStation 4 che hanno reso grandiosa la precedente generazione della console di casa Sony, da Batman Arkham Knight a Bloodborne, passando per Fallout 4 e God of War.

Ecco l’elenco completo ufficializzato da Sony:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

I titoli appena elencati potranno essere giocati gratuitamente su PlayStation 5 fin dal giorno del lancio, a patto di possedere un abbonamento attivo a PlayStation Plus: non saranno richiesti costi aggiuntivi per scaricare i giochi in elenco, che resteranno in “possesso” dei giocatori fino a quando l’abbonamento a PlayStation Plus resterà attivo.