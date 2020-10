L’app PlayStation si aggiorna e diventa finalmente utile

Redazione Webnews,

La promessa di Sony è stata mantenuta. Finalmente l’applicazione ufficiale PlayStation per iOS e Android è stata aggiornata e semplificata sotto tutti i punti di vista, destinata così a diventare davvero indispensabile per chi acquisterà la nuova PlayStation 5.

La novità principale dell’app PlayStation, al di là della nuova veste grafica e della profonda integrazione col PlayStation Store, è la possibilità di controllare PlayStation 5: non si potrà più soltanto far partire i download dei titoli acquistati, come accadeva e continua ad accadere con PlayStation 4, ma si potranno avviare giochi da remoto e si potrà gestire lo spazio di archiviazione su PS5, così da fare posto ai nuovi titoli ed avere la sicurezza di trovare i nuovi giochi pronti nel momento in cui si prende in mano il controller.

Le novità non finiscono qui. L’app standalone PS Messages cesserà di esistere e le sue funzionalità sono state integrate nella nuova PS App. Questo ci permetterà di inviare messaggi ai nostri amici da un’unica posizione. Allo stesso modo si potrà usare l’app creare gruppi per i party e per chiacchierare con fino a 15 amici tramite il telefono cellulare grazie alla chat vocale.

La nuova esperienza nativa del PS Store, inoltre, consente di fare acquisti e navigare in modo rapido e semplice, con la possibilità di scaricare giochi e contenuti aggiuntivi da remoto direttamente su PS4 e PS5.

L’aggiornamento di PS App è già stato rilasciato globalmente. Per toccare con mano le novità, e farvi trovare pronti non appena PlayStation 5 sarà disponibile anche in Italia, non dovete far altro che collegarvi all’App Store o a Google Play e scaricare l’aggiornamento all’ultima versione.