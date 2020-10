Cyberpunk 2077, il GDR openworld per Xbox Series X

Matteo Tontini,

Ispirato dall’omonimo gioco di ruolo cartaceto, Cyberpunk 2077 è il nuovo action RPG sviluppato da CD Projekt RED, autore dell’ottimo The Witcher. Purtroppo il titolo è stato rimandato al 10 dicembre, ma i giocatori hanno la possibilità di prenotarlo su Amazon: l’aspetto interessante è che chiunque acquisti il gioco su Xbox One e PlayStation 4, potrà giocarci rispettivamente su Xbox Series X e PlayStation 5 attraverso un aggiornamento gratuito.

La trama di Cyberpunk 2077

In un mondo in cui le macchine hanno superato per intelletto gli esseri umani, la popolazione è divisa in classi sociali e gli USA sono finiti in bancarotta a causa di una guerra interna: il paese è quindi controllato dalle Mega-Corporations, che hanno costituito enclavi in cui possono vivere solo i loro dipendenti. Al di là di questi territori, i cittadini e il governo si contendono il dominio delle zone, mentre il centro del paese è devastato da tempeste di sabbia e popolato solo dai nomadi.

Gameplay

In questo contesto prendono il via le vicende di Cyberpunk 2077, ambientato a Night City. I personaggi possono essere completamente personalizzati, dall’aspetto alla classe, e il modo in cui l’utente si rapporterà con l’ambiente circostante determinerà l’andamento della storia. Alla base delle meccaniche ci sono gli “aumentatori”, ovvero modificatori biologici con cui gli uomini, tra cui il giocatore, possono modificare il proprio corpo. Ci si aspetta che, oltre al filone principale, la storia sia ricca di missioni secondarie in grado di allungare la longevità del titolo in modo esponenziale.

Altro elemento centrale del gioco è la Braindance, un dispositivo impiantato nel cervello umano che permette ai cittadini di rivivere sensazioni e immagini direttamente dalla mente di un altro individuo: la Braindance è considerata una sorta di droga moderna, e un mercato clandestino venderà memorie acquistabili per vivere esperienze come omicidi e rapporti sessuali.

