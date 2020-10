Windows 10, update cumulativo rimuove Adobe Flash

Matteo Tontini,

Microsoft ha distribuito un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10, che rimuove Adobe Flash e ne impedisce la reinstallazione. È l’inizio della morte definitiva del software di Adobe, prevista per il 2021.

Come sottolineato da Bleeping Computer, comunque, l’update cancella solo la versione di Flash in bundle con Windows 10 e non qualsiasi altra versione standalone che ha installato l’utente. Inoltre, non rimuove Flash da Microsoft Edge o da altri browser.

Il mese scorso, Microsoft ha fornito una linea temporale per la fine di Flash, affermando che la sua rimozione sarebbe diventata parte di un aggiornamento opzionale in Windows Update entro l’inizio del 2021. Tra un po’ di mesi, dovrebbe tramutarsi in un update consigliato e nell’estate del 2021 Microsoft dovrebbe far rimuovere i framework di sviluppo relativi a Flash e le interfacce utente da Edge e IE11. Ciò pare avverrà tramite aggiornamenti cumulativi su più versioni di Windows, inclusi Windows 10 e 8.1.

Di fatto, il supporto a Flash dovrebbe terminare ufficialmente alla fine di quest’anno, dal momento che entro dicembre non verranno più forniti aggiornamenti per Internet Explorer 11 ed Edge Legacy. Microsoft, in riferimento all’update appena distribuito, ha osservato:

Stiamo distribuendo questo aggiornamento per la rimozione di Flash prima della fine del supporto con lo scopo di aiutare gli utenti ad abituarsi a un nuovo ambiente, per essere preparati a qualsiasi impatto potrebbero avere con la rimozione definitiva del software.

Anche Google sta terminando il supporto a Flash per Chrome. Inoltre, Adobe stesso metterà la parola “fine” allo sviluppo di Flash nel 2020 e presto dirà agli utenti come disinstallarlo.

