Call of Duty: Black Ops Cold War, i requisiti per PC

Redazione Webnews,

Call of Duty: Black Ops Cold War è in dirittura arrivo e gli utenti di PC hanno appena scoperto di aver bisogno di più spazio su disco di quanto preventivato. Treyarch e Activision hanno confermato che per avere a portata di mano tutte le modalità di gioco serviranno almeno 175 GB di spazio su disco. E questo vale per i requisiti minimi.

Oltre ad aver reso noti i requisiti minimi per giocare a Call of Duty: Black Ops Cold War su PC, così come quelli raccomandati, Treyarch ha ufficializzato i requisiti per sfruttare il ray tracing e quelli, i più alti in assoluto, per l’Ultra RTX che permette di giocare in risoluzione 4K col ray tracing.

Call of Duty: Black Ops Cold War, i requisiti minimi

OS : Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit (v.1803 o superiore)

: Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit (v.1803 o superiore) CPU : Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300 RAM : 8 GB DI RAM

: 8 GB DI RAM HDD : 50 GB solo MG, 150 GB tutte le modalità

: 50 GB solo MG, 150 GB tutte le modalità VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 670/GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950

Call of Duty: Black Ops Cold War, i requisiti consigliati

OS : Windows 10 64-bit (con il più recente aggiornamento)

: Windows 10 64-bit (con il più recente aggiornamento) CPU : Processore Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

: Processore Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X RAM : 12 GB DI RAM

: 12 GB DI RAM HDD : 150 GB di spazio libero su disco

: 150 GB di spazio libero su disco VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super o Radeon R9 390 / AMD RX 580

Call of Duty: Black Ops Cold War, i requisiti per Ultra RTX

OS : Windows 10 64-bit (con il più recente aggiornamento)

: Windows 10 64-bit (con il più recente aggiornamento) CPU : Intel i9-9900K o AMD Ryzen 3700X

: Intel i9-9900K o AMD Ryzen 3700X RAM : 16 GB DI RAM

: 16 GB DI RAM HDD : 250 GB di spazio libero su disco

: 250 GB di spazio libero su disco VIDEO: NVIDIA GeForce RTX 3080

Lo spazio su disco si intende per Call of Duty: Black Ops Cold War al momento del lancio e non include lo spazio necessario per gli aggiornamenti successivi.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile a partire dal 13 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.