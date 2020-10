Ghostbusters gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Quale modo migliore di trascorrere Halloween se non andando a caccia di fantasmi? I giocatori PC hanno infatti la possibilità di scaricare gratis Ghostbusters: The Video Game, acclamato titolo rimasterizzato e offerto sullo store digitale di Epic.

Tutti i fan dell’iconica saga cinematografica si sentiranno probabilmente a casa, visto che si troveranno a che fare con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson in una nuova epica avventura per salvare New York. Agli utenti non rimarrà che indossare lo zaino protonico e cacciare, duellare e intrappolare i fantasmi grazie ad armi potenzbili e ambienti distruttibili.

La grafica è stata tirata a lucido grazie alla rimasterizzazione, ma si tratta comunque di un gioco del 2009 (quindi è normale che la sua “vecchiaia” in qualche modo pesi sull’impatto visivo); tuttavia, a costo zero, potrebbe essere un’occasione imperdibile per coloro che hanno amato le avventure degli Acchiappafantasmi, anche perché il titolo è ricco di tributi ai film e non mancano vecchie conoscenze.

Come scaricare gratis Ghostbusters: The Video Game

Effettuare il download gratuito di Ghostbusters: The Video Game per PC è semplicissimo: basta andare alla pagina del gioco sul negozio di Epic ed eseguire l’accesso al proprio account (oppure crearne uno per l’occasione). A questo punto, non resta che premere il pulsante Ottieni sulla destra della pagina per riscattare il gioco. L’utente avrà la possibilità di decidere se istallarlo subito o in un secondo momento, ma una volta riscattato rimarrà comunque nella sua libreria per sempre.

Bisogna però specificare che c’è un limite di tempo: Ghostbusters per PC sarà infatti gratuito fino alle 17:00 del 5 novembre, dopodiché tornerà al suo prezzo di listino (20,99 euro).