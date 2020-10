Microsoft annuncia un evento globale per il lancio di Xbox Series X|S

Massimo Reina,

Microsoft ha annunciato oggi che il 10 novembre ospiterà un live streaming globale per celebrare l’arrivo della nuova generazione di Xbox. L’evento digitale includerà dei momenti “Let’s Play” con i creator, mostrerà alcuni highlight della giornata di lancio da tutto il mondo e sfrutterà il potere del gaming per raccogliere fondi per delle buone cause.

“Siamo felici di invitare tutta la community ad armarsi del proprio dispositivo preferito e a giocare insieme al team Xbox, ai più grandi creator e ai partner di Microsoft, dalla propria casa ovunque si trovi”, si legge nel comunicato ufficiale del colosso di Redmond.

L’avviso specifica che non sarà un momento di annunci, quindi, ma di gioco e celebrazione dell’inizio di una nuova era, mentre la next-gen starà iniziando ad arrivare nelle mani dei giocatori di tutto il mondo.

L’azienda è lieta di invitare tutti i giocatori, indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dalla generazione di console, dalle capacità o dai loro gusti, a festeggiare, connettersi e giocare insieme”.

Per seguire l’evento in diretta basterà connettersi al live streaming che verrà trasmesso alle ore 20:00 CET su YouTube, Twitch e Facebook Gaming.

La nuova Xbox di Microsoft

La nuova, ambiziosa piattaforma dell’azienda americana sarà disponibile sul mercato, come scritto prima, dal 10 novembre 2020, in due varianti. Per quanto riguarda il prezzo, in Italia Xbox Series X sarà disponibile a 499,99 euro, mentre la sorella minore Series S potrà essere acquistata a 299,99 euro. Inclusi nell’offerta, per entrambe, ci saranno un controller, un cavo Ultra High Speed HDMI e un cavo di alimentazione. L’obiettivo di Microsoft con Xbox Series X|S è quello di garantire agli utenti di giocare in 4K a 60fps, per arrivare ai 120fps per i giochi competitivi, generalmente meno esigenti dal punto di vista grafico. La console, tra le altre cose, supporterà funzioni avanzate come il ray tracing accelerato via hardware e il Machine Learning tramite DirectML.