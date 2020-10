PlayStation 5, la lista Ubisoft dei titoli non retrocompatibili

Massimo Reina,

Mistero Ubisoft: prima pubblica sul suo blog una lista di tutti i suoi giochi per PlayStation 4 che non funzioneranno su PlayStation 5, e poi, dopo qualche ora, la rimuove sostenendo che si è tratto di un errore. Nello stesso post cancellato, l’azienda francese confermava invece che l’intera line-up dei suoi titoli Xbox One saranno supportati da Xbox Series X e S.

Ad ogni modo, ciò che ha destato curiosità tra gli addetti ai lavori è che nell’elenco figuravano prodotti precedentemente non segnalati in quello generale rilasciato da Sony. Appena tre settimane fa, infatti, l’azienda aveva comunicato che il 99% dei titoli disponibili sul Monolite avrebbero funzionato fin da subito su PlayStation 5 (tra questi anche eFootball PES 2021 che si è aggiunto alla lista tre giorni fa).

Contestualmente, il colosso giapponese aveva anche rilasciato l’elenco ufficiale dei giochi che non sarebbero stati supportati dalla sua nuova console top di gamma. Una lista che contava solo dieci titoli, e tutti per fortuna piuttosto trascurabili. Ma le cose, evidentemente, potrebbero stare un po’ diversamente, come visto.

PlayStation 5 e retrocompatibilità

La notizia ha suscitato qualche preoccupazione tra la comunità di fan, non tanto per i giochi Ubisoft non compatibili col sistema PlayStation 5, trattandosi anche qui perlopiù di produzioni marginali, quanto piuttosto per il timore che anche altre aziende possano produrre presto elenchi simili, ma magari con giochi più importanti. La piattaforma, lo ricordiamo, sarà in grado di riprodurre nativamente i giochi della passata generazione con alcuni miglioramenti in ambito stabilità del framerate e fluidità generale.

La lista Sony dei giochi non retrocompatibili con PS5

• Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

• DWVR

• Hitman Go: Definitive Edition

• Joe’s Diner

• Just Deal With It!

• Robinson: The Journey

• Shadwen

• Shadow Complex Remastered

• TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

• We Sing

La lista dei giochi Ubisoft

Ecco comunque i giochi Ubisoft per PlayStation 4 non compatibili con PS5. Come si può evincere da essa non ci sono giochi particolarmente importanti, se si esclude in parte Assassin’s Creed Syndicate che gli utenti PlayStation 5 potrebbero non poter rigiocare:

• Assassin’s Creed Syndicate

• Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

• Assassin’s Creed Chronicles India

• Assassin’s Creed Chronicles China

• Assassin’s Creed Chronicles Russia

• Risk

• Star Trek Bridge Crew

• Werewolves Within

• Space Junkies