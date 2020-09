PS5, i salvataggi di PlayStation 4 saranno incompatibili?

Redazione Webnews,

A poche settimane dall’uscita di PlayStation 5 ci sono ancora degli aspetti che Sony non ha mai chiarito e che stanno tenendo sulle spine milioni giocatori in tutto il Mondo, soprattutto quelli che fin da subito vogliono approfittare della retrocompatibilità per giocare i titoli più amati per PlayStation 4 anche sulla nuova console.

Sappiamo che la nuova console sarà compatibile con la stragrande maggioranza dei titoli per PlayStation 4, ma Sony non ha chiarito che ne sarà dei dati di gioco di PS4: saranno compatibili con PS5? Potranno essere importati o convertiti in qualche modo o i giocatori saranno costretti a ripartire da zero coi titoli già giocati?

Una prima risposta arriva dall’edizione rimasterizzata di uno dei titoli di maggiore successo per PlayStation 4: Spider-Man, disponibile al lancio per PS5 grazie a Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, che includerà il titolo originale e il nuovo capitolo. Insomniac Games ha confermato che non sarà possibile trasferire i salvataggi di gioco da PS4 a PS5 e che, sfortunatamente, gli utenti dovranno riprendere il titolo dal principio.

Non è chiaro, però, se si tratta della norma o se Spider-Man costituirà un’eccezione alla regola, anche se appare più probabile che la prima opzione sia quella più veritiera. Da Sony tutto ancora tace, ma vista l’uscita sempre più vicina di PlayStation 5 possiamo aspettarci dei chiarimenti a breve.