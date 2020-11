Come ottenere Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi

Redazione Webnews,

Amazon ha deciso di approfittare del mese di offerte del Black Friday in anticipo per regalare a tutti i nuovi utenti ben tre mesi di Amazon Music Unlimited, il servizio premium di streaming musicale targato Amazon.

Non è la prima volta che Amazon propone offerte simili e il funzionamento di questa nuova finestra per i nuovi utenti è lo stesso delle volte precedente: chi non è ancora mai entrato nel mondo di Amazon Music Unlimited avrà la possibilità di provare gratis il servizio per tre interi mesi, 90 giorni senza alcun addebito che permettono di testare a fondo il servizio premium e decidere, alla scadenza dei tre mesi, si prolungare l’abbonamento o se interromperlo senza alcun addebito.

La procedura per attivare subito i tre mesi di prova su Amazon Music Unlimited è facilissima: è sufficiente collegarsi a questo indirizzo a questo indirizzo e cliccare su Inizia Ora. Se, visitando quella pagina, non vi trovate davanti la schermata con scritto “3 MESI D’USO GRATUITO” significa che avete già goduto del periodo di prova e non potete quindi approfittare di questa offerta a tempo.

Se, invece, tutto procederà liscio non dovrete preoccuparvi di nulla per i prossimi tre mesi. Al termine del periodo di prova “l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese“. Ma anche qui non avete nulla da temere: vi basterà interrompere l’abbonamento fino al giorno prima per evitare di incappare in addebiti non voluti.

L’offerta proposta da Amazon, sarà valida fino all’11 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe che al momento è impossibile prevedere.