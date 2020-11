ho.mobile, nuova offerta: 100GB e tutto illimitato a 9,99€

Massimo Reina,

Nuova offerta da parte di ho.mobile nell’ambito di quelle proposte che vengono ormai catalogate come operator attack. Il virtuale di Vodafone ne lancia una nuova che concede a tutti gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lycamobile e altri operatori virtuali, internet, chiamate e messaggi illimitati a 9,99 euro.

I dettagli e come attivare l’offerta ho.mobile 100GB

Chiamate: illimitate verso tutti i nazionali

illimitate verso tutti i nazionali SMS: illimitati verso tutti i nazionali

illimitati verso tutti i nazionali Internet: 100GB di traffico dati sotto rete 4G Basic (fino a 30Mbps)

100GB di traffico dati sotto rete 4G Basic (fino a 30Mbps) COSTO: 9,99€ al mese

9,99€ al mese COSTO SIM: 0.99€

0.99€ COSTO ATTIVAZIONE: Gratis

Gratis Totale: 10,99€

10,99€ Operatori di provenienza: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lycamobile e altri operatori virtuali

Per attivare l’offerta, che offre come detto minuti e SMS illimitati, oltre a 100 GB di traffico dati il cui costo è condizionato all’effettiva portabilità dagli operatori a cui l’offerta è dedicata, e per ulteriori informazioni basta seguire questo indirizzo. Una volta finiti i giga dell’offerta, ho.mobile blocca la navigazione per non far spendere un centesimo in più ai suoi utenti. Questi ultimi possono riprendere a navigare quando vogliono, al solito prezzo, facendo semplicemente ripartire la loro offerta.

Come richiedere la portabilità

Ricordiamo che per richiedere il passaggio del proprio numero, come recita la guida sul sito ufficiale dell’operatore, basta al momento dell’acquisto in uno dei suoi punti vendita, presentare un documento di identità, il codice fiscale e la SIM attuale. “Se la tua SIM è sospesa”, – si legge ancora sulla pagina web di ho.mobile – “devi prima rivolgerti all’attuale operatore per riattivare il numero, poi potrai richiedere il passaggio del numero normalmente. Infine se hai già acquistato una SIM ho., puoi fare portabilità del numero usando la app ho. in qualsiasi momento”.